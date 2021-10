Guedes diz que ala política fez pescaria e sondou colocar Mansueto no seu lugar

"Existe uma legião de fura tetos, o teto é desconfortável", disse o ministro. Pouco antes, explicou a manobra que o governo tenta fazer para mudar o cálculo do teto de gastos para abrigar o orçamento do novo Bolsa Família.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (22) que a ala política do governo fez "pescaria" em busca de nomes para o seu cargo e citou o ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida como um dos sondados.

