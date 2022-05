Grupo Pão de Açúcar vê procura por marca própria crescer para driblar inflação

As marcas próprias, como Taeq e Qualitá, chegam a representar até 40% de algumas categorias de produtos, diz o GPA. A empresa registra aumento na parcela dos clientes que expandiram as compras de marca própria de itens como chocolates (47%), água de coco (29%), óleos (27%), escova de dente (22%), guardanapo (23%) e açúcar (15%).

Segundo o Grupo Pão de Açúcar, a participação da linha no faturamento superou 21% no ano passado, o que representa R$ 4,5 bilhões de reais. Em 2019, girava em torno de 13%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.