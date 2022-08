Grupo de empresas pela sustentabilidade acelera crescimento em meio a crise na Amazônia

Entre as iniciativas realizadas nos últimos anos, o CEBDS organizou pedidos ao governo para preservação da Amazônia, antecipação do prazo para zerar emissões de poluentes e outros.

O CEBDS foi criado por um grupo de empresários no final dos anos 1990 e, segundo a associação, as integrantes são responsáveis por quase 50% do PIB. Também fazem parte da entidade nomes como Bradesco, BRF, Banco do Brasil, Carrefour, Eletrobras, Renner, Itaú, Petrobras e Vivo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.