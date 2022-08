Grupo de empresas francesas se diz pronto para cortar uso de energia a fim de evitar racionamento

Borne explicou aos executivos que "se acabarmos em um racionamento, as empresas serão as mais afetadas e, infelizmente, devemos estar preparados para isso".

"Convoco uma reunião extraordinária do Conselho de Energia. Nos reuniremos em Bruxelas em 9 de setembro. Temos que consertar o mercado de energia. A solução no nível da UE é de longe a melhor que temos", tuitou.

"O aumento dos preços da eletricidade expõe as limitações do nosso atual desenho de mercado [...]", que foi pensado "para diferentes circunstâncias", disse a responsável.

A UE (União Europeia) prepara uma reforma estrutural do mercado da energia elétrica no bloco e se mobiliza para conter o aumento implacável nos preços da energia, disseram altos funcionários europeus nesta segunda-feira (29).

No fim de semana, a primeira-ministra Elisabeth Borne disse ao jornal Le Parisien que não estava fechando a porta a um imposto desse tipo, embora tenha acrescentado que faz mais sentido as empresas adotarem medidas que reduzam os preços para os consumidores e melhorem o poder de compra de seus funcionários.

Questionado sobre a ameaça de um imposto temporário para as empresas que lucram muito com a crise de energia, Roux de Bezieux disse que se opõe firmemente à ideia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As empresas francesas farão sua parte para atender à demanda do governo de redução em 10% no consumo de energia para evitar racionamento, em meio a preocupações com a escassez dado o avanço da Guerra da Ucrânia, disse um importante grupo de lobby empresarial nesta segunda-feira (29).

