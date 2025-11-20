   Compartilhe este texto
Grupo Caoa lança chinesa Changan no Brasil

Por Folha de São Paulo

20/11/2025 17h44 — em
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se os carros chineses passaram de rejeitados para modelos desejados no Brasil, muito se deve ao grupo Caoa, que fez a Chery crescer no mercado nacional e abriu caminho para BYD, GAC E GWM, entre outras. Agora, a empresa pretende repetir a mágica.

A nova empreitada é a importação de uma nova linha chinesa, a Changan. O anúncio foi feito nesta quinta (20), segundo dia de prévias para a imprensa no Salão do Automóvel de São Paulo. O evento será aberto ao público no sábado (22).

A empresa já esteve presente no Brasil, onde havia recebido o nome Chana. As vendas foram limitadas a vans e picapes de pequeno porte, voltadas para o trabalho.

Os novos modelos seguem a receita das conterrâneas: visual futurista e motorização híbrida ou 100% elétrica.

Os primeiros carros apresentados são da linha Avatr e chamados apenas de 11 e 12. O primeiro é um SUV elétrico de estilo cupê e com autonomia estimada em 700 km pelo padrão chinês.

Quando os companheiros de terno roubam juntos e a sociedade paga a conta

