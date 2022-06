Greve dos servidores do BC será mantida até a próxima segunda-feira, diz sindicato

A plenária do Fórum Pix, que conta com a participação de representantes de diversas instituições financeiras para discutir assuntos relacionados a pagamentos instantâneos, ocorreria na última quinta-feira (23), mas foi adiada. O primeiro encontro do ano, em 17 de março, já havia sido cancelado em decorrência da mobilização dos servidores.

A rotina da autoridade monetária continua comprometida, com interrupção na divulgação periódica de indicadores importantes para o mercado financeiro, como as estatísticas de crédito, e o cancelamento de eventos e reuniões.

"Faremos um ato nacional virtual de valorização da carreira de especialista do BC, protestando contra a falta de diálogo e contra o desrespeito por parte do sr. Roberto Campos Neto em relação às demandas dos servidores", disse.

A categoria também prepara um protesto virtual na segunda-feira, de acordo com o Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central).

A data marca o prazo limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede elevação de gasto com pessoal nos últimos 180 dias do mandato.

