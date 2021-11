Greve de pilotos e comissários é suspensa após acordo com empresas

As diárias nacionais de alimentação e o vale-alimentação serão reajustadas pelo INPC integral acumulado no último ano. Os tripulantes reivindicavam a reposição das perdas inflacionárias dos últimos dois anos.

A remuneração dos tripulantes é composta de duas partes, uma fixa e uma variável, que depende da escala de trabalho. O acordo fechado neste sábado prevê que as companhias paguem 75% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos últimos 12 meses sobre as duas partes.

