Grandes farmácias superam 1 bilhão de atendimentos em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abrafarma, associação que reúne as maiores redes de drogarias do país, como RaiaDrogasil, Pacheco, Panvel e outras, divulga nesta semana os números do fechamento de 2022.

As empresas ultrapassaram a marca de R$ 80 bilhões em faturamento no ano, ante R$ 68 bilhões no ano anterior. O número de atendimentos subiu de aproximadamente 955 milhões em 2021 para mais de 1 bilhão.

Pelos dados da Abafarma, os remédios equivalem a 69% do resultado no ano, com R$ 55 bilhões, sendo quase R$ 16 bilhões em medicamentos isentos de prescrição e R$ 9 bilhões em genéricos. A venda de não medicamentos, como higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, teve alta de 15%.

O número de unidades vendidas no ecommerce chegou a 105 milhões, com alta superior a 20%. O total de lojas ficou em 9.645, com cerca de 640 unidades acima do ano anterior e adição de 2.106 farmacêuticos.