Governo usar a Petrobras contra alta de preços seria retrocesso, diz economista

Em março de 2022, Pires foi indicado por Bolsonaro à presidência da Petrobras logo após a demissão de Joaquim Silva e Luna. O economista não aceitou o cargo e rebateu declarações do então presidente da República, que havia pedido para a Petrobras reduzir sua margem de lucro. Pires afirmou que Bolsonaro "confundia a estatal com o governo".

"O governo acerta. Não faz sentido desonerar um combustível fóssil como a gasolina. Na realidade, você estaria subsidiando os donos de automóveis. Mas ainda me parece confuso como isso será feito. Se não colocar o imposto cheio na gasolina e no etanol, não dará aquele sinal de que realmente está reonerando. O governo deveria prestar atenção para não criar ruídos e sinais equivocados ao mercado" explica o economista.

A decisão de reonerar os combustíveis foi um acerto do governo Lula, na opinião de Pires. O economista, porém, fez uma ressalva: a atual equipe econômica ainda precisa deixar clara sua estratégia. Ele ainda defendeu a volta do imposto cheio sobre a gasolina e o etanol.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na opinião do economista Adriano Pires, o possível uso da Petrobras pelo governo para abater a alta nos preços dos combustíveis com a reoneração de impostos seria um retrocesso. Indicado por Jair Bolsonaro à presidência da estatal, ele mostrou-se receoso em entrevista ao UOL News nesta terça (28) quanto à forma como a atual equipe econômica equilibrará estes valores.

