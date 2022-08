Governo tenta eleger conselho mais alinhado na Petrobras nesta sexta

A própria nomeação de Paes de Andrade recebeu críticas do mercado e de minoritários, já que o executivo não tem experiência no setor de petróleo nem em empresas de grande porte, exigências da Lei das Estatais.

Para comandar o colegiado, Bolsonaro indicou Gileno Gurjão Barreto, presidente do Serpro, órgão estatal de processamento de dados. Ele era subordinado ao atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade no Ministério da Economia.

A decisão de desconsiderar o parecer do comitê interno é vista como preocupante pelo assessor técnico que colaborou com o senador Tasso Jereissati (PSDB) na elaboração da Lei das Estatais, Sylvio Coelho.

Trata-se do secretário-executivo da Casa Civil, número dois do ministro Ciro Nogueira (PP), Jhonatas Assunção. Sua indicação foi rejeitada tanto pelo comitê interno que avalia os candidatos a cargos de chefia na empresa quanto pelo atual conselho de administração.

Bolsonaro indicou oito nomes --em sua maioria, ocupantes de cargos públicos, o que não ocorria desde o governo Dilma Rousseff (PT). É a primeira vez, também desde Dilma, que o governo indica um ocupante do Palácio do Planalto para o grupo que define as estratégias da maior empresa brasileira.

Assim, das 11 cadeiras do colegiado, o governo terá 6. Representantes de minoritários ficarão com outras 4 e a última é reservada a representante dos trabalhadores da companhia.

A renovação do conselho é parte de uma estratégia para reduzir resistências a intervenções na gestão da companhia, que teve dois presidentes demitidos após a escalada dos preços dos combustíveis no primeiro semestre.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na mais polêmica assembleia de acionistas desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL), os acionistas da Petrobras elegerão nesta sexta-feira (19) um novo conselho de administração da companhia, mais alinhado ao governo e criticado por descumprimento da Lei das Estatais.

