Governo quer arrecadar mais R$ 150 bi com revisão de benefícios e taxação de novos setores

A proposta para elevar a arrecadação federal, de acordo com o ministro da Fazenda, "não tem nada a ver com a reforma [tributária] que está em curso". Portanto, o governo continuará apoiando essa reforma no Congresso.

Ele afirmou ainda que o governo vai "ter uma atuação forte" no STF (Supremo Tribunal Federal) em relação a julgamentos que são importantes para a recomposição da base fiscal do país.

Haddad declarou que a taxação do setor de apostas eletrônicas é apenas um exemplo. "De uma lista extensa de benefícios indevidos, de fraudes, que vão ser revistas para fechar os ralos do que chamamos de patrimonialismo brasileiro", afirmou.

"Temos um conjunto de medidas saneadoras, entre R$ 100 [bilhões] e R$ 150 bilhões até o fim do ano. Virão novas medidas na mesma direção que vão cobrir o buraco herdado da administração anterior, mas dando foco no crescimento", completou.

