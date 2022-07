Governo prorroga prazo para atualização de Cadastro Único

A prorrogação do prazo foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14). O Ministério da Cidadania afirmou que quem foi convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.

As famílias que estão na chamada "averiguação cadastral" —que tiveram inconsistências identificadas após o cruzamento de dados— têm até 12 de agosto para atualizar as informações. O prazo tinha acabado em 10 de junho.

