Governo propõe taxar dividendos em 20% e unificar alíquota de 15% para investimentos

Os fundos de investimentos também passarão por mudanças. Além da alíquota única de 15% independentemente do prazo de aplicação, haverá mudança no chamado "come-cotas", uma antecipação do pagamento de impostos que ocorre em maio e novembro.

O aumento na arrecadação com o fim do JCP seria de R$ 2,75 bilhões em 2022 e cresceria para R$ 7,18 bilhões em 2023 e para R$ 7,6 bilhões em 2024.

"A prática mostrou que esse não era um bom instrumento, com benefício tributário sem contrapartida econômica. Então é mais eficiente baixar a alíquota de IRPJ [Imposto de Renda de Pessoa Jurídica] em vez de conceder esse benefício", diz Isaías Coelho, assessor especial do Ministério da Economia.

"O bilionário recebe dividendos todo ano e paga zero sobre dividendo", afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, em comissão do Congresso nesta sexta.

O governo afirma que a proposta buscou um impacto final neutro na arrecadação federal. As receitas da União cresceriam em pouco menos de R$ 1 bilhão no primeiro ano.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A proposta de reforma tributária entregue nesta sexta-feira (25) pelo governo ao Congresso propõe uma cobrança de 20% de Imposto de Renda sobre dividendos (parte do lucro distribuído pelas empresas a acionistas), acabando com uma isenção prevista em lei há 25 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.