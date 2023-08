Governo paga Bolsa Família até o dia 31 de agosto

SOROCABA, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal paga até o dia 31 o Bolsa Família de agosto. O valor médio recebido pelas famílias é de R$ 686,04, um pequeno aumento se comparado com os R$ 684,16 pagos em julho.

O número de beneficiários aumentou de 20,9 milhões de famílias cadastradas para 21,14 milhões. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em agosto, foram canceladas quase 99,7 mil famílias, e incluídas outras 300 mil. Desde o relançamento do programa social, em março deste ano, foram incluídas 1,6 milhão de famílias. "A ação de busca ativa é a grande responsável pelas novas concessões, focando pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas que não tinham acesso ao benefício", afirma a pasta.

Os pagamentos começaram nesta sexta (18) e são feitos de maneira escalonada. Os últimos a receberem, no dia 31, são os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final zero. Nos últimos dez dias úteis de cada mês, os benefícios são liberados para saque ou crédito em conta bancária na sequência de 1 a zero. A exceção é dezembro, quando os pagamentos ocorrem até o dia 22.

O valor do investimento no programa passou de R$ 14 bilhões para R$ 14,25 bilhões.

Quem tem criança de zero a seis anos na escola ganha R$ 150 a mais por filho. Já os menores entre sete e 18 anos que estiverem estudando dão direito a R$ 50 a mais na renda familiar. Gestantes também ganham R$ 50 a mais.

O benefício passa por reajustes desde junho, quando foram anunciadas as cotas extras de R$ 50 e R$ 150. Em julho, o programa chegou ao valor recorde de R$ 705,40 a média por família.

**COMO É O PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA**

O pagamento é feito pela Caixa via aplicativo Caixa Tem. Também é possível receber sacando os valores nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa. O cidadão também recebe se tiver o cartão do Bolsa Família ou Cartão do Cidadão.

É possível movimentar os valores no aplicativo Caixa Tem, sem que seja necessário ir a uma agência. No aplicativo também é possível fazer compras online e em estabelecimentos cadastrados, e pagar contas de água, luz e telefone, entre outros boletos. Há ainda a possibilidade de fazer transferências por Pix.

**REGRAS PARA TER O BOLSA FAMÍLIA**

As famílias beneficiárias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação Realização do acompanhamento pré-natal; Acompanhamento do calendário nacional de vacinação; Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de sete anos; Para as crianças de quatro a cinco anos, frequência escolar mínima de 60% e de 75% para os beneficiários de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica; Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, é preciso informar que a família é beneficiária do Programa Bolsa Família.