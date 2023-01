Governo notifica a Americanas sobre rombo financeiro de R$ 20 bilhões

No entanto, o BTG Pactual já havia bloqueado R$ 1,2 bilhão da empresa que estavam no banco. A decisão do juiz determina que o banco devolva o R$ 1,2 bilhão à empresa.

O banco BTG Pactual chamou o rombo bilionário descoberto nas Americanas de "maior fraude corporativa na história do país", no processo movido na Justiça contra a varejista.

Os advogados do banco pediam a suspensão de liminar da Justiça que protegeu as Americanas S.A. dos credores na última sexta-feira (13).

Ontem, a desembargadora Leila Santos Lopes, da 15ª Câmara Cível do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), rejeitou o recurso feito pelo BTG Pactual contra a Americanas.

