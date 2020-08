Governo informa que EUA reduziram cota de importação de aço semi-acabado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Economia informou, neste sábado (29), que os Estados Unidos reduziram a cota para as importações de aço semi-acabado do Brasil. A pasta não especificou qual é a nova quantidade de produto que pode ser vendido ao país com isenção de tarifa.

"A medida mantém a isenção de tarifas sobre o comércio bilateral do produto intra-quota, a exemplo do que ocorreu em 2019 como resultado de contato entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump", disse em nota conjunta com o Ministério das Relações Exteriores.

Em 2018, o presidente norte-americano Donald Trump fixou tarifas sobre o aço e o alumínio importados pelos EUA e o Brasil estava na lista de países prejudicados.

No caso do aço semi-acabado, o Brasil negociou e trocou as tarifas por cotas equivalentes à média das exportações de três anos anteriores, no caso dos aços semi-acabados.

A cota determina quanto de aço semi-acabado pode ser exportado para os EUA sem pagamento de tarifas.

"O governo brasileiro mantém a firme expectativa de que a recuperação do setor siderúrgico dos EUA, o diálogo franco e construtivo na matéria, a ser retomado em dezembro próximo, e a excepcional qualidade das relações bilaterais permitirão o pleno restabelecimento e mesmo a elevação dos níveis de comércio de aço semi-acabado", completou o comunicado.

"Essa perspectiva coaduna-se com os atuais esforços conjuntos de integração ainda maior das economias dos dois países", trouxe a nota.