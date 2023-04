Governo freia aumento de salários da diretoria da Petrobras

Com a proposta aprovada em assembleia, o salário do presidente passa a R$ 127 mil. Já os diretores ficarão com R$ 121 mil.

No ano passado, o então Ministério da Economia apontou que os executivos da Petrobras e de parte de suas subsidiárias tinham os maiores salários entre as empresas públicas federais.

O aumento do salário mensal dos diretores contribuiu para elevar em 85% a proposta de orçamento global dos administradores da companhia, inflada também com a previsão de pagamento de até R$ 16 milhões em bônus durante o ano de 2023.

