Governo federal autoriza nova rodada de concursos públicos com 520 vagas

Na última quarta (27), o governo havia autorizado concursos com 450 vagas, como mostrou reportagem da Folha, sendo 400 vagas na AGU (Advocacia-Geral da União) e 50 no Ministério da Cultura.

O prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso é de dois meses.

Se o órgão não publicar o edital no prazo, perderá a disponibilidade orçamentária para a realização do concurso público.

Já as pastas da Indústria e Comércio (MDIC) e Planejamento (MPO) irão recrutar economistas e analistas técnico-administrativos. O segundo cargo será absorvido também na pasta dos Povos Indígenas (MPI), com 30 vagas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) autorizou, nesta quinta-feira (28), a realização de um novo concurso público com 520 novos postos de trabalho —99% deles direcionados a profissionais com ensino superior. O prazo para publicação do edital do certame é de até seis meses.

