Governo fará busca de yanomamis para o Bolsa Família

Os estados com o maior número de indígenas contemplados pelo programa são Amazonas (177.372), Mato Grosso do Sul (60.002) e Roraima (46.902).

O governo federal declarou estado de emergência em saúde pública de importância nacional após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Roraima para verificar a situação dos povos indígenas vivendo A pasta chefiada por Wellington Dias não informou quantas famílias foram incluídas no programa desde então.

Segundo dados do ministério, o benefício já alcança 620.856 indígenas em todo país. Do total, 6.545, ou 1.316 famílias, são do povo yanomami. Só neste mês de março, foram incluídas novas dez famílias da etnia.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério do Desenvolvimento Social prepara uma força-tarefa para abril para intensificar a busca de potenciais beneficiários do Bolsa Família na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.