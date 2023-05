Governo e executivo da Eletrobras se encontram em SP

O "Brasil Hoje", organizado pelo Esfera Brasil, contará também com a presença do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e do procurador-geral da República, Augusto Aras.

A intenção de Lula é garantir que a União tenha voto proporcional à sua participação societária na empresa. O desconforto é causado pelo fato de a União deter quase 35% das ações, mas votar no conselho da empresa com apenas 10% das ações.

Como noticiou a Folha de S.Paulo, a AGU, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ingressou junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) com uma ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) questionando a desestatização da Eletrobras.

