Governo de São Paulo abre 25 mil vagas em cursos de tecnologia

SÃO PAULO, SP, E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Com uma taxa de desemprego de 12,3% no primeiro trimestre, acima da média nacional de 11,1%, o estado de São Paulo busca soluções para empregar a população em busca de trabalho. Por meio de parceria, o governo estadual oferece 25 mil vagas em cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e inovação.

São quatro formações -HTML Web Developer, NET Fundamentals, Java Developer e Java Script Game Developer- com inscrições já abertas. As aulas são online e, ao final, é emitido certificado. Os cursos são destinados a moradores do estado de São Paulo, alfabetizados e com idade mínima de 16 anos.

As inscrições podem ser feitas no site www.cursosviarapida.sp.gov.br/trilhas-sp-tech até o dia 30 de agosto ou enquanto houver vagas.

As chances gratuitas são fruto de parceria com a empresa Digital Innovation One e, segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Zeina Latif, têm como objetivo capacitar paulistas para um setor com déficit de profissionais qualificados.

"Nos preocupamos em oferecer capacitações que aumentem a empregabilidade e renda dos cidadãos. O Brasil possui um déficit de mão de obra no setor da tecnologia da informação, e essas 25 mil vagas poderão ajudar a atender a demanda", diz Latif.

Dados da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais) são de que, até 2025, o Brasil pode enfrentar déficit anual de 159 mil profissionais de software e serviços de tecnologia da informação. Além disso, a demanda por esses profissionais pode chegar a 800 mil.

O governo tem investido em parcerias na tentativa de sanar o desemprego no estado de São Paulo. No Mutirão do Emprego, realizado pelo Sindicato dos Comerciários, a secretaria esteve presente oferecendo cursos. Ao todo, mais 1.600 pessoas foram inscritas no Via Rápida e no Bolsa Empreendedor durante o mutirão do dia 16.

COMO FAZER INSCRIÇÃO

1 - Acesse o site www.cursosviarapida.sp.gov.br/trilhas-sp-tech.

2 - No final da página, ao rolar a barra, você encontrará os quatro cursos sob o título "Cursos de Parceiros"

3 - Clique em cada um, onde poderá conferir mais informações; para fazer a matrícula, vá em "Inscreva-se"

4 - Será aberta uma página da DIO, empresa parceira no oferecimento de cursos. Nesta página, você também poderá conferir mais informações; vá em "Inscreva-se" novamente, no topo, para preencher o formulário

5 - Após preencher o formulário, você receberá um link de confirmação em seu email. Se não estiver em sua caixa de entrada, confira o lixo eletrônico ou pasta de spam.

6 - Ao clicar no link disponibilizado no email, você terá acesso à plataforma da DIO. Clique em "Matricular agora"

7 - Preencha os dados solicitados pelo sistema

8 - Clique em "Começar agora"

SOBRE OS CURSOS

Os cursos são totalmente online e oferecem certificado ao final. Quem concluir a capacitação poderá ser contratado por parceiros da DIO, conforme o surgimento de vagas.

HTML Web Developer

- Onde se inscrever: https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/html-web-developer

- Duração: 27 horas

- O aluno aprenderá a desenvolver sites do zero por meio da replicação de plataformas já conhecidas (Netflix, Instagram, Tik Tok)

- A capacitação ensina a dominar conceitos iniciais de HTML, CSS e JavaScript, criar projetos práticos, além da participação em desafios

.NET Fundamentals

- Onde se inscrever: https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/net-fundamentals

- Duração: 120 horas

- O aluno aprenderá sobre desenvolvimento na linguagem back-end.NET, criará projetos práticos e participará de desafios de código

Java Developer

- Onde se inscrever: https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/java-developer

- Duração: 120 horas

- O estudante aprenderá desenvolvimento em Java, criará projetos práticos e participará de desafios de código

JavaScript Game Developer

- Onde se inscrever: https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/javascript-game-developer

- Duração: 120 horas

- O aluno estudará sobre o desenvolvimento de jogos famosos (como o Jogo da Cobrinha, Dinossauro sem Internet e Space Shooter), criará projetos práticos e participará de desafios de código