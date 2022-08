Governo corta taxa de importação para produtos usados na fabricação do plástico

A visão é que, apesar de trazer algum efeito positivo para conter a inflação, a lógica da iniciativa é prosseguir com medidas de redução de tarifas de importação e abertura comercial. De quebra, atingir em cheio o monopólio de mercado visto hoje pelo governo no setor de plásticos.

O corte abrange o glifosato, copolímeros de etileno e diferentes tipos de resina. Com a medida, as alíquotas de imposto de importação para esses itens ficarão entre 3,3% e 4,4%, sendo que, atualmente, variam entre 9,6% e 11,2%.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo decidiu nesta quarta-feira (3) reduzir o imposto de importação de produtos usados na fabricação do plástico. De acordo com integrantes do Executivo, a medida havia sido solicitada por diferentes segmentos da indústria nacional e tem potencial para reduzir os custos em toda a cadeia produtiva.

