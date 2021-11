Governo conta com recuo do PT para aprovar PEC dos Precatórios, e Gleisi chama proposta de escândalo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Integrantes do governo contam com recuo do PT para aprovar a PEC dos Precatórios. O discurso é que demandas dos governadores do Nordeste foram atendidas e, portanto, não há mais motivo para ser contra o texto, que abre espaço para o Auxílio Brasil.

A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que a posição continua a mesma, de ser contra a PEC. Ela diz que a proposta é um "escândalo", porque "não é só para atender o povo, mas para emendas de relator." O PT tem reunião às 14h desta quarta (3). "Não acredito que tenha mudança", completa.

As contas nesta terça (2) mostravam cenário apertado. Com lotação máxima na Casa, haveria dez votos além do necessário para aprovar a PEC. Segundo parlamentares, o governo tem jogado pesado, ameaçando não transferir emendas impositivas para quem não comparecer.