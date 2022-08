Governo blinda Zona Franca de Manaus para destravar corte do IPI

Em abril, o governo ampliou o corte de IPI de 25% para 35%. No entanto, Moraes suspendeu a ampliação para bens que são produzidos na Zona Franca de Manaus atendendo a pedido do partido Solidariedade e citando a preocupação com a região.

A região tem como um dos seus diferenciais incentivos fiscais sobre os bens lá produzidos e, com a redução linear do imposto em todo o país, veria essa vantagem competitiva diminuir.

O novo decreto foi anunciado depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ter suspendido os efeitos de outros decretos presidenciais com corte das alíquotas de IPI afirmando que a Zona Franca de Manaus poderia ser prejudicada.

O Ministério da Economia diz também que a medida cumpre decisão judicial e acaba com a insegurança jurídica do setor produtivo nacional.

Segundo o governo, a medida é fiscalmente neutra em relação aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, com exceção do concentrado para elaboração de bebidas. Nesse caso, a recomposição da alíquota irá gerar uma renúncia estimada de R$ 164,27 milhões em 2022, R$ 715,40 milhões em 2023, e R$ 761,74 milhões em 2024.

De acordo com a pasta, as alíquotas de IPI serão preservadas para um total de 170 produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.

O Ministério da Economia afirma que o novo decreto "garante a redução de 35% no Imposto sobre Produtos Industrializados da maioria dos itens fabricados no Brasil e, ao mesmo tempo, preserva a competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus".

"O ato tem por objetivo apresentar métricas ao setor produtivo, no sentido de garantir a segurança jurídica ao setor industrial na apuração do IPI", disse a Secretaria-Geral da Presidência da República em nota.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Jair Bolsonaro (PL) publicou um decreto nesta quarta-feira (24) em que recompõe as alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.

