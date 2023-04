Governo avalia fim das praças de pedágio

Pesquisa do Sem Parar mostrou que, aos poucos, esse sistema se torna conhecido dos usuários. No levantamento, 68% dos motoristas de São Paulo nunca ouviram falar desse sistema. Em dezembro, esse índice era de 90%. Somente 5% já utilizaram o novo método de cobrança de pedágio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.