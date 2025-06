Governo autoriza retomada de fábrica de produtora da Coca-Cola no Ceará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) autorizou nesta sexta-feira (6) a retomada das atividades de produção e envase de refrigerantes de uma unidade da Solar, empresa que integra o sistema de produção da Coca-Cola no Brasil.

A liberação da unidade no Ceará ocorreu após a apresentação de documentos técnicos que comprovam a correção definitiva do "vazamento identificado anteriormente no sistema de resfriamento da linha de produção", segundo o ministério.

O ministério disse que atestou que o processo produtivo voltou a operar em conformidade com os requisitos de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação.

ENTENDA O CASO

Na quarta (4), a produção havia sido suspensa com o objetivo de investigar um vazamento de etanol alimentício no sistema de resfriamento da linha de produção, que pode ter contaminado as bebidas.

Carlos Fávaro, ministro do Mapa, disse que estavam sendo feitas análises sobre a presença da substância no produto, mas não há riscos para a população. Questionado, o ministro disse que o refrigerante não poderia ser vendido com a presença de etanol.

"Se tiver etanol alimentício, vai virar uma cuba libre", afirmou a jornalistas, em tom de brincadeira.

A fala aconteceu ao final de uma conferência de imprensa para comentar sobre avanços do país no combate à gripe aviária.

Procurada, a Solar disse que a unidade de Maracanaú havia interrompido temporariamente suas operações em consonância com o pedido do Mapa.

"Essa pausa foi realizada preventivamente, e estamos atualmente conduzindo testes rigorosos para comprovar a total segurança de nossos produtos. As licenças de funcionamento da unidade permanecem válidas e atuais, com práticas sendo auditadas continuamente, tanto internamente quanto externamente".

Segundo a empresa, a produção de bebidas segue rigorosos protocolos de controle sanitário e de qualidade. "Todas as demais operações da Solar seguem funcionando normalmente".