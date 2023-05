Governo adia por um ano opção de trabalhador escolher operadora de vale-refeição

"Quando perguntamos quais benefícios as empresas oferecem atualmente, 80% delas respondem que dão vale-alimentação para o funcionário. No período anterior à Covid, esse número era 69%. No caso do vale-refeição, 54% dessas empresas contam que oferecem esse benefício hoje, mas antes da pandemia somente 48% o faziam", afirma Priscila Abondanza, diretora-executiva de experiência do cliente da VR.

Uma pesquisa realizada pela VR em parceria com o Instituto Locomotiva em 2022 mostrou que hoje os trabalhadores têm mais acesso aos benefícios de vale-alimentação e vale-refeição do que antes da pandemia de coronavírus.

O vale-refeição e o vale-alimentação passaram a ser usados apenas para o pagamento de refeições em restaurantes e lanchonetes ou para a compra de alimentos. Se o benefício for utilizado para outros fins, os estabelecimentos podem ser multados com valores que variam entre R$ 5.000 e R$ 50 mil ou serem até descredenciados.

