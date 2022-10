Google permitirá barrar propagandas que te perseguem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (20), o Google vai começar a liberar o recurso "My Ads Center" ("Minha Central de Anúncios") para todas as pessoas que usam serviços da companhia — do buscador ao YouTube. Com a novidade, será possível barrar marcas ou desativar a visualização de propagandas de determinados assuntos que "perseguem" você pela web.

"As pessoas ficam muito tempo online, e vários usuários estão começando a se preocupar sobre como as informações deles são usadas", disse Karin Henessy, gerente de produto para privacidade em anúncios do Google, em conversa com jornalistas, explicando a razão do My Ads Center.

A empresa tinha apresentado a funcionalidade durante sua conferência para desenvolvedores Google I/O, realizada em maio deste ano. O lançamento da central ocorrerá em gradualmente para as pessoas, apesar da estreia ser nesta quinta.

O usuário pode checar se já tem a opção disponível para acessando: myadcenter.google.com ou pelas configurações de privacidade no app do Google, tanto no Android como no iOS.

TCHAU, ANÚNCIO CHATO

Um exemplo dado pelo Google da utilidade da ferramenta é quando alguém passa um tempo fazendo buscas sobre uma viagem. Depois de voltar, talvez a pessoa não queira mais ver publicidade relacionada.

Sendo assim, será possível desativar anúncios sobre o assunto na "Minha Central de Anúncios" ou clicar no menu de três pontinhos ao lado da propaganda e escolher ver menos publicidades daquele tipo.

Por outro lado, caso a pessoa esteja interessada em algo, poderá ativar preferência por temas para receber anúncio, como 'tênis em promoção" ou "dicas de presentes".

COMO FUNCIONA

Ao navegar pela central, a pessoa poderá tanto desativar assuntos ou marcas que não lhe interessam, ou explicitar quais tipos de anúncios ela quer ver mais.

Uma das principais funções é desativar as propagandas personalizadas de modo geral. Neste caso, o Google reforça, anunciantes poderão usar outras informações para atingir seus públicos, como localização, horários de pesquisa ou o contexto.

Caso a função de propagandas personalizadas esteja ativada, há uma ampla gama de configurações. Logo na página inicial, você poderá checar suas atividades mais recentes do Google dividido por assuntos, como "telefones móveis e acessórios", "atrações turísticas", "aluguel" ou "programas de TV".

No campo marcas é possível bloquear, por exemplo, propagandas de determinadas empresas.

Há ainda um recurso que mostra as últimas propagandas exibidas pelo Google a você. Dessa forma, caso alguma não seja do seu agrado, é possível solicitar não ver mais tais anúncios.

Temas como álcool, serviços de apostas, sites de encontro, gravidez e perda de peso são conteúdos sensíveis que também podem ser ativados ou não na "Minha Central de Anúncios".