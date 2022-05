Gol e Avianca formam aérea de baixo custo para operar na América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os principais acionistas da colombiana Avianca e o acionista controlador da brasileira Gol, Constantino de Oliveira Junior, divulgaram comunicado nesta quarta-feira (11) anunciando a criação do grupo Abra, que reúne a operação das duas companhias aéreas. A holding vai controlar as duas empresas, que englobam as marcas Gol, Avianca, Viva (Colômbia) e Sky (Chile), todas aéreas de baixo custo.

A reportagem apurou que não se trata de uma fusão, pelo menos até o momento. É uma operação semelhante às já observadas na indústria automobilística, como a do grupo Volkswagen –dono das marcas Volkswagen, Audi, SEAT, Lamborghini, Porsche, Jetta, Ducati, Škoda, Bentley e Bugatti, que seguem atuando de maneira independente.

O principal objetivo com a criação da holding é reduzir custos com a compra de insumos importantes para a operação, como o querosene de aviação, cujo preço disparou depois do início da guerra na Ucrânia e elevou muito o preço das passagens, o que impediu a retomada das operações das aéreas, muito afetadas pela pandemia.

A Avianca Colômbia, que se une à Gol, não tem ligação com a Avianca Brasil, controlada pela Ocean Air –que apenas usava a marca da aérea e faliu.

"Os principais acionistas da Avianca (Colômbia) e o acionista controlador da Gol (Brasil) assinaram um acordo histórico para criar um grupo líder em transporte aéreo na América Latina, por meio de uma estrutura de holding denominada Abra Group Limited (Grupo Abra)", diz o comunicado. A sede do Abra é em Londres.

De acordo com o comunicado, o Abra fornecerá uma plataforma para que as companhias aéreas reduzam custos, ganhem economia de escala, continuem a operar uma frota de aeronaves modernas e expandam suas rotas, serviços, ofertas de produtos e programas de fidelidade.

"As companhias aéreas manterão suas marcas, equipes e cultura enquanto se beneficiam de maior eficiência e investimentos feitos pelo mesmo grupo controlador", informa o comunicado, destacando que os executivos devem fazer um pronunciamento sobre a operação na tarde desta quarta-feira.

"Juntas, Avianca e Gol serão a base de uma malha pan-latinoamericana de companhias aéreas com o objetivo de ter o menor custo unitário em seus respectivos mercados, os programas de fidelidade líderes em suas regiões e outros negócios sinérgicos", informa o texto.

O comunicado informa ainda que os clientes das aéreas terão acesso a mais destinos, maior frequência de voos, além de acumular e resgatar pontos no LifeMiles e na Smiles, os programas de fidelidade das duas marcas.

No final de abril, uma fusão entre Avianca e sua rival colombiana Viva Air já havia sido anunciada.

HOLDING RECEBERÁ INVESTIMENTOS DE ATÉ US$ 350 MILHÕES

De acordo com os termos da operação divulgados no comunicado, o Abra será uma empresa de capital fechado incorporada no Reino Unido. "Após o fechamento, o Grupo controlará a Avianca e a Gol e, como consequência, também deterá participação econômica não controladora nas operações da Viva na Colômbia e no Peru e um investimento em dívida conversível representando uma participação minoritária na Sky Airline (Chile)", diz o texto.

Segundo o comunicado, "alguns investidores financeiros se comprometeram a investir até US$ 350 milhões em ações do grupo Abra após o fechamento, fortalecendo ainda mais o balanço patrimonial e a posição de liquidez do grupo. O fechamento da transação é esperado para ocorrer no segundo semestre de 2022, sujeito às condições habituais de fechamento e regulatórias", informa.

"A operação não acarretará a obrigatoriedade de realização de uma oferta pública de aquisição de controle para os acionistas minoritários da Gol, uma vez que não haverá alienação ou transferência do controle acionário da Gol, conforme determinado pelas leis e regulamentos brasileiros", diz o texto.

Oliveira Junior será o presidente do Abra e o presidente do conselho será Roberto Kriete, fundador da Taca, que depois foi fundida à Avianca Airlines. Adrian Neuhauser, atual presidente da Avianca, e Richard Lark, atual principal executivo financeiro da Gol, serão co-presidentes do Abra. Paulo Kakinoff segue como presidente da Gol.

A Gol é uma das três grandes operadoras aéreas do país, ao lado de Latam Brasil e Azul. No Brasil, as empresas estavam recuperando rotas e taxa de ocupação desde o fim do ano passado, com a aposta no turismo doméstico. Mas a guerra fez disparar o preço do querosene de aviação e, consequentemente, o preço das passagens.