GM demite líderes sindicais e deflagra reação em cadeia

Luiz Carlos Prates: Uns 15 dias atrás eles demitiram algumas pessoas. Nós [dirigentes sindicais] nunca concordamos com qualquer tipo de demissão, achamos que o mínimo que deve ser feito em algum tipo de demissão é abrir PDV [plano de demissão voluntária], como existe em outras montadoras. A alegação deles é de que já passou bastante tempo e que queriam dar fim ao meu contrato. Falei que nós da direção da central temos estabilidade no emprego. Eles disseram que a companhia não reconhece, mas é conversa fiada, porque já estou na direção da central há pelo menos 7 anos e ele sabem disso, eles são sempre comunicados.

Os demitidos foram Luiz Carlos Prates, conhecido como Mancha, dirigente da CSP-Conlutas, e Gilvan Miranda Landim, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano. Mancha tinha 35 anos de serviço na companhia e na última eleição foi candidato do PSTU ao Senado por São Paulo.

