Gleisi diz que governo terá 'responsabilidade social em 1º lugar' sobre reação de mercado a fala de Lula

O encontro acontece no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) —onde serão concentrados os trabalhos da transição.

Integram o grupo indicados de 14 partidos: PSB, PT, Solidariedade, PV, Psol, PC do B, Rede, Agir, PROS, Avante, PDT, PSD, MDB e Cidadania. Não tinha nenhum representante do MDB na reunião, mas Hoffmann afirmou que eles irão participar das próximas reuniões.

"Não há a menor possibilidade da existência da 'perda das rédeas' dos gastos públicos em um governo liderado pelo presidente Lula. Essa possibilidade é zero", diz. "O que é necessário é que uma parcela do país desça do palanque. A eleição acabou. Agora é momento de "baixar a temperatura" política estabelecida na sociedade", continuou o ex-ministro.

O prefeito, aliado de primeira hora de Lula, afirma que não há razão para instabilidade do mercado, que estaria "sofrendo por antecipação com aquilo que não existe".

Hoffmann disse que os índices já se estabilizaram nesta sexta. "Primeiro, recebemos com espanto, não sei o que o presidente Lula falou que pudesse fazer uma variação tão grande do sentimento de mercado. Aliás, todos os indicadores, de dólar, já entraram na normalidade", afirmou.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente do PT e coordenadora de articulação política do governo de transição, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou nesta sexta-feira (11) que a futura gestão federal terá "responsabilidade social em primeiro lugar" e que viu como "movimento especulativo" a variação negativa na Bolsa de Valores após declarações sobre estabilidade econômica feitas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

