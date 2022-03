Gil do Vigor firma parceria com a Vigor e se torna embaixador da marca de alimentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, foi anunciado como embaixador da Vigor. O ex-BBB, após sua saída do reality em 2021, já havia sido contratado para uma ação e virado o Gil da Vigor, com sua foto estampada em embalagens de iogurte grego da marca.

"Quando vimos a grande movimentação de fãs pedindo esse momento, soubemos que tínhamos que transformar o Gil do Vigor no Gil da Vigor", diz o diretor de marketing da Vigor Alimentos, Eduardo Jakus. "De fato, ele traz uma energia maravilhosa para tudo que faz, por isso neste ano vamos trazê-lo de volta e, desta vez, como nosso embaixador oficial."

Na nova fase, Gil convida os consumidor a viverem a vida com "mais vigor".

"Minha vida é um vigor desde sempre, e poder expressar isso por meio de uma marca tão vigorosa, me alegra muito", afirma o economista pernambucano, que foi contratado pela Globo e é sucesso no mercado publicitário. "Acredito muito no posicionamento da marca e de como ela imprime verdade em suas campanhas, a verdade do povo brasileiro, que é guerreiro e perseverante. 2022 é um pedido para mais vigor, pois mereceremos e lutamos dia a dia."

A origem do apelido, contou o ex-BBB durante sua participação no reality, foi na época de estudante, dado por uma amiga graças à forma vigorosa e animada com que ele se dedicava aos estudos e tratava os colegas.

"Eu chego na [sic] faculdade, eu não dou nem ‘bom dia’ para o povo. Eu falo: ‘Como está esse vigor?'", explicou o brother, que também ficou conhecido pela dancinha do "Tchaki Tchaki", pelo bordão "Ai, Brasil" e por ficar "indignado" algumas vezes.

A primeira parceria entre Gil e a Vigor foi um verdadeiro sucesso, na avaliação da marca. Segundo a empresa, a campanha teve quase 500 publicações na imprensa e trouxe uma grande agitação nas redes sociais, chegando aos trending topics do Twitter.

As expressões "vigorar" e "vigore" ganharam força no dia a dia das conversas do brasileiro, com forte apelo nas redes sociais.

"Levamos esse conceito em nosso próprio nome, então nos apropriarmos desses termos foi algo natural. Queremos ver as pessoas não só consumindo nossos produtos, mas enxergando a vida com Mais Vigor; esse sim é nosso compromisso", ressalta Jakus sobre a nova fase da marca.