Gestora Pátria adquire chilena Moneda para ampliar atuação na América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com cerca de US$ 16 bilhões (R$ 82,8 bilhões) em ativos sob gestão, a gestora de recursos Pátria Investimentos, especializada em ativos alternativos, anunciou nesta segunda-feira (6) a junção de suas operações com a Moneda Asset Management. Com sede no Chile e conhecida pela expertise na área de crédito privado, a Moneda conta com aproximadamente US$ 10 bilhões (R$ 51,7 bilhões) sob os seus cuidados.

A união de forças resultará em uma plataforma de investimentos com atuação na América Latina e em segmentos como private equity (que investe em empresas de capital fechado da economia real com alto potencial de crescimento), com US$ 9,7 bilhões (R$ 50,2 bilhões) em recursos após a consolidação das operações; crédito, com US$ 5,5 bilhões (R$ 28,4 bilhões); e infraestrutura, com US$ 5,1 bilhões (R$ 26,4 bilhões).

"Estamos entregando rapidamente a estratégia de expansão que apresentamos durante nossa oferta pública inicial no início deste ano", disse Alexandre Saigh, presidente-executivo do Pátria, em nota à imprensa.

Em 22 de janeiro, a gestora de recursos fez sua abertura de capital na Bolsa de Valores Nasdaq, nos Estados Unidos, em que foram movimentados cerca de US$ 588 milhões (R$ 3 bilhões). Na ocasião, o Pátria sinalizou que a aquisição de gestoras complementares ao seu ramo de atuação seria uma das estratégias a serem adotadas com base no dinheiro captado.

"Com o Pátria, nós teremos a oportunidade de expandir vendas cruzadas de produtos, aproveitando uma base complementar de investidores", afirmou Alfonso Duval, presidente-executivo da Moneda.

Pelo acordado entre as partes, os sócios da Moneda receberão um adiantamento de US$ 315 milhões (R$ 1,6 bilhão), em uma combinação de US$ 128 milhões (R$ 662,6 milhões) em dinheiro e US$ 187 milhões (R$ 968 milhões) em ações ordinárias do Pátria.

Haverá ainda um valor adicional a ser pago nos próximos anos, a depender do cumprimento de determinadas metas de receita e lucratividade. A previsão é que a transação seja concluída até o final deste ano, sujeita a aprovações regulatórias.