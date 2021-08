Gerdau volta a produzir aço em Mogi das Cruzes nesta semana e diz que aposta no setor automotivo

SÃO APULO, SP (FOLHAPRESS) - A Gerdau reativou nesta semana a aciaria de Mogi das Cruzes, em São Paulo, que estava parada desde 2019.

A empresa diz que o retorno, que estava previsto para o segundo semestre deste ano, é reflexo do otimismo com a retomada do setor automotivo, especialmente de veículos pesados, e visa atender à demanda crescente pelo insumo na indústria nacional.

A usina vai produzir 180 mil toneladas de aço por ano. Foram criados 150 postos de trabalho.

A retomada acontece após um anuncio feito no primeiro semestre de um previsão de investimentos de R$ 1 bilhão para modernizar e ampliar as operações de aço no país, que vão beneficiar também as aciarias de Pindamonhangaba, em São Paulo, e Charqueadas, no Rio Grande do Sul.