Geração de energia solar em telhados de casas deve alcançar Itaipu em setembro

Essa marca de Itaipu já havia sido alcançada, em março, pela geração de energia solar no Brasil, mas apenas com a somatória das usinas de grande porte e os sistemas de geração própria. Nesta sexta-feira (8), a Absolar anuncia que essa capacidade chegou a 15 gigawatts.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A geração própria de energia solar no país deve alcançar a capacidade da usina hidrelétrica de Itaipu em setembro, segundo projeção da Absolar (associação do setor).

