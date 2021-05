Gates visitou chefe do comitê do Nobel com acusado de abuso, diz revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cotado para receber o Prêmio Nobel da Paz, Bill Gates visitou em 2013 o então presidente do comitê do prêmio, Thorbjørn Jagland, segundo a revista norueguesa Dagens Næringsliv. O fundador da Microsoft foi acompanhado por Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores e de conspiração criminosa para traficar menores para explorá-los sexualmente, ainda segundo a publicação.

De acordo com a revista, o encontro ocorreu no dia 27 de março de 2013 na casa de Jagland, onde também estavam representantes do International Peace Institute (IPI), posteriormente parceiro da fundação filantrópica de Gates no combate à poliomielite. Ali, Epstein apresentou Gates aos representantes do instituto, diz a revista.

Gates fundou, ao lado de sua ex-mulher, Melinda, a fundação Bill e Melinda Gates, em 2000. Em 2008, deixou a presidência da Microsoft para se dedicar ao projeto e, em 2020, saiu do conselho de administração da companhia que ajudou a criar, em 1975.

Melinda e Gates anunciaram o divórcio no início de maio.

A revista afirma que Jagland confirmou o encontro em sua casa por email, após muitos questionamentos da reportagem. Segundo o presidente do Comitê, Epstein não foi um participante ativo do encontro, e Gates tinha interesse em um conselho para garantir medicamentos a todos da Europa.

A publicação já havia questionado à atual presidente do comitê do Prêmio Nobel se algum membro havia se encontrado com Epstein, e ela respondeu, com base no que os membros lhe haviam dito, que não.

Epstein morreu em agosto de 2019. As autoridades tratam a sua morte como um suicídio. O corpo do bilionário americano, então com 66 anos, foi encontrado na cadeia onde estava preso desde julho daquele ano, quando um juiz federal rejeitou o pedido de liberdade condicional feito por sua defesa.