Gasolina fica em R$ 5,21 no Sudeste no começo de setembro, diz pesquisa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preço médio do litro da gasolina no Sudeste fechou a primeira quinzena de setembro em R$ 5,21, segundo o monitoramento da empresa de gestão de frotas Ticket Log em seus postos credenciados.

O valor representa queda de 6,8% na comparação com o fechamento do mês de agosto completo.

O preço no Sudeste é o segundo menor do país, atrás apenas da região Sul, que terminou os primeiros 15 dias deste mês com a gasolina custando R$ 5,12. A média nacional ficou em R$ 5,39.

O litro do etanol no Sudeste foi comercializado a R$ 4,05 e o do diesel comum a R$ 6,97, com recuos de 8,6% e 3,4%, respectivamente ante agosto