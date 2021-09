Fux almoça com empresários em SP e defende sua resposta a Bolsonaro

O ambiente era de informalidade. Fux, amante do rock, chegou a cantar e tocar guitarra no evento.

Afirmou, no entanto, que não teve escolha a não ser rebater as ameaças proferidas na véspera por Bolsonaro. "Chega um momento em que ou você se cala, ou se posiciona", afirmou.

Compareceram ainda Beto Sadalla (representante no Brasil de cassinos na América Latina e EUA), Miled Khoury, conhecido como "o rei do jeans", e o secretário de Justiça de São Paulo, Fernando José da Costa, amigo de Cinel.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após fazer um duro discurso de resposta aos pronunciamentos de teor golpista de Jair Bolsonaro no 7 de Setembro, o presidente do STF, Luiz Fux, almoçou com um grupo de cerca de 20 empresários em São Paulo nesta sexta-feira (10), alguns deles apoiadores abertos do presidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.