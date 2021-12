Fusões e aquisições crescem 52% no país até novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram registradas 150 transações de fusão e aquisição no país em novembro, o que coloca o mês como o terceiro melhor do ano, atrás de outubro e março, segundo a consultoria Duff & Phelps. O volume acumulado em 11 meses é de 1.455 transações, 52% mais do que no mesmo período de 2020. Na comparação com novembro do ano passado, a alta fica em 23%. Segundo Alexandre Pierantoni, diretor da consultoria, a expectativa é fechar o ano com pelo menos 1.500 transações, recorde para o país. Ele ressalta que há cinco anos a média anual era de apenas 800 transações. O movimento de alta nas fusões e aquisições é global —dados da consultoria Dealogic apontam recorde no mundo, com 63% mais transações. Por aqui, colaboraram para o resultado a queda da taxa de juros no primeiro semestre, que estimulou o apetite por risco dos investidores, e a onda de IPOs e follow-ons, analisa Pierantoni. A diversificação dos setores envolvidos nas transações, em vez do usual foco na tecnologia, também ajudou a aumentar os números. Para o ano que vem, a expectativa é positiva, mas o investidor vai continuar cauteloso, segundo o executivo. "O aumento da taxa de juros, a indefinição sobre a inflação, o déficit do governo e o ambiente eleitoral trazem mais incerteza", afirma. Também pode ser mais difícil atrair investidores estrangeiros. "O mundo está se recuperando da crise, e o Brasil não está conseguindo acompanhar, por seus problemas internos", diz Pierantoni.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.