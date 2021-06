Fundos da XP que investem na China superam R$ 1 bilhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criados em dezembro do ano passado na XP, os fundos do JP Morgan que investem em ações de empresas chinesas superaram, em maio, R$ 1 bilhão de patrimônio, que é a soma do valor em caixa e de todos os títulos do fundo. Segundo a corretora, esse foi o fundo que cresceu mais rapidamente em sua plataforma internacional.

