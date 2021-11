Fundo de Lemann vai vender US$ 1,1 bilhão em ações da Kraft Heinz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A notícia de que o fundo 3G Capital, que tem o empresário Jorge Paulo Lemann entre seus fundadores, decidiu se desfazer de 2,5% do capital da Kraft Heinz derrubou as ações da gigante de alimentos no mercado americano.

Os papéis da companhia caíram 3,25%, a US$ 35,37 (R$ 196,17), nesta quinta-feira (18).

Na véspera, a Kraft Heinz teve queda de 1,8% no pregão pós-mercado após o anúncio sobre a venda, divulgada pela agência Bloomberg.

A oferta de 30,6 milhões de ações representa um valor aproximado de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,1 bilhões), com base no preço de fechamento desta quarta-feira (17).

As ações serão ofertadas por valores entre US$ 36 e US $ 36,56 cada, de acordo com uma pessoa a par do assunto ouvida pela Bloomberg. Esse preços foram estimados antes da abertura do mercado nesta quinta.

As ações da Kraft Heinz andam de lado desde o aumento de sua previsão de Ebitda ajustado para o ano todo em 27 de outubro, em meio a ventos contrários provocados pela alta da inflação nos Estados Unidos.

A companhia aumentou os preços de mais da metade de seus produtos nos Estados Unidos, seu principal mercado.

O repasse de preços foi atribuído à quebra das cadeias de suprimento durante a pandemia, o que elevou os preços de diversos insumos, de acordo com declarações da diretoria da empresa.

Em 2019, o 3G Capital vendeu 25 milhões de papéis da Kraft, em uma operação que, na época, movimentou US$ 712,95 milhões (R$ 3,9 bilhões), segundo a agência Reuters.

Na ocasião, Lemann, co-fundador da 3G e membro do conselho da Kraft Heinz, revelou ter comprado, em separado, 3,5 milhões de ações da empresa por cerca de US$ 100 milhões (R$ 555 milhões).