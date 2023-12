SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fundo de capital de risco dos EUA vai doar a candidatos que evitem 'regulação equivocada' da IA, bolsa brasileira chega a sua máxima histórica em valores nominais e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (15).

**FUNDO AMERICANO PRÓ-IA VAI DOAR A CANDIDATOS**

O fundo americano Andreessen Horowitz, um dos principais do mundo em investimentos em startups, disse que vai começar a fazer doações para políticos.

O critério: o candidato tem de apoiar "um futuro otimista habilitado pela tecnologia" e evitar "uma política regulatória equivocada".

O anúncio foi feito pelo fundador Ben Horowitz. Ele vem pouco tempo depois de um manifesto em que seu sócio Marc Andreessen diz ser uma mentira que a tecnologia destrói empregos e aumenta a desigualdade.

POR QUE IMPORTA

Doações de bilionários do setor de tecnologia a políticos não são incomuns, mas de empresas, sim.

O anúncio da a16z (como o fundo também é chamado) vem em meio a uma disputa entre duas ideologias acerca do avanço da IA (inteligência artificial):

↳ Os que defendem que a ferramenta não deve ser freada e que ela irá trazer grandes benefícios para a humanidade –a a16z é uma das principais financiadoras de startups da área, entre elas a do brasileiro Daniel de Freitas.

↳ E aqueles que pregam um avanço mais lento e moderado da tecnologia, porque ela pode, no futuro, gerar riscos para a existência humana.

O duelo também esteve no centro da grande polêmica recente do setor, o vaivém de Sam Altman como CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT.

Enquanto ele apoia a evolução rápida da IA, a maior parte do conselho que o demitiu e depois teve que renunciar era ligada ao movimento de desenvolvimento moderado da ferramenta.

O QUE DIZ A ANDREESSEN HOROWITZ

- "A IA tem o potencial de levar toda a humanidade a uma qualidade de vida sem precedentes e não deve ser sufocada em sua infância";

- "Nosso regime regulatório e processos são construídos com base em um modelo de tecnologias rudimentares da era da revolução industrial";

- "Corremos o risco de prejudicar muito mais pessoas do que salvamos com nossas medidas de 'segurança' ";

- "Cada centavo que doarmos será destinado a candidatos com ideias semelhantes [às nossas] e se opor a quem visa prejudicar o futuro tecnológico avançado dos EUA".

**BOLSA NO TOPO**

A Bolsa brasileira fechou em sua máxima histórica em valores nominais nesta quinta, quando subiu 1,06% e atingiu 130.842 pontos.

O QUE EXPLICA

A alta recente vem após o presidente do Fed (BC americano), Jerome Powell, reforçar o sentimento do mercado de que o ciclo de alta de juros nos EUA acabou.

↳ O bom humor entre os investidores aumentou quando ele disse que já há discussões entre os membros do comitê sobre o início do corte da taxa –eles calculam três baixas de 0,25 ponto cada uma para 2024.

↳ Expectativa por menos juros nos EUA significa maior apetite a risco dos investidores, que sacam recursos dos títulos do Tesouro americano para buscar maiores retornos. O cenário beneficia a Bolsa e moedas de países tidos como mais arriscados, como o Brasil.

Nos EUA, o Dow Jones também atingiu seu recorde histórico, enquanto o S&P 500, principal índice acionário americano, está no maior nível desde janeiro de 2022.

No ano, o Ibovespa registra alta de 19,23%. Além do exterior, também ajudaram o índice em 2023 o andamento da pauta econômica do governo no Congresso e o crescimento da economia acima do esperado acompanhado de inflação baixa.

SIM, MAS...

Apesar de a Bolsa ter atingido um recorde nominal, ela ainda está longe do seu topo histórico quando consideramos os valores reais, reajustados pela inflação, conforme cálculos da Economatica.

O pico do Ibovespa foi de 177.098 pontos, quando corrigido pelo IPCA atual, e de 212.305 pontos quando corrigido pelo IGP-M, ambos atingidos em maio de 2008, antes da crise financeira do subprime.

**PARA ASSISTIR**

“Como Ficar Rico”, na Netflix

A série da Netflix sobre finanças pessoais, apesar do que diz o nome, não é apenas para os afortunados –ou para quem deseja ser um.

O especialista financeiro Ramit Sethi, autor do best-seller “I Will Teach You To Be Rich”, diz querer ensinar as pessoas a “viver uma vida rica”, ou seja, a gastarem com o que amam fazer.

Para isso, porém, é essencial que os gastos com todo o resto sejam diminuídos.

a série, Sethi passa seis semanas com pessoas de diferentes estilos de vida e ensina lições sobre como lidar com dívidas do cartão de crédito, ou como se planejar para a aposentadoria ou para a compra de uma casa.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

CONGRESSO NACIONAL

Congresso derruba veto à desoneração em nova derrota de Lula e Haddad. Ministro da Fazenda chegou a prometer proposta alternativa para evitar revés, mas não entregou.

JUSTIÇA

STF decide que Congresso deve regulamentar licença-paternidade em até 18 meses. Caso não haja uma definição após esse prazo, caberá ao Supremo fixar regulamentação.

JUSTIÇA

Procuradoria vê 'afronta' em decreto de Tarcísio que facilita privatização da Sabesp. Parecer diz que poder de voto nas Uraes é maior para governos do estado e capital, ferindo autonomia de outros municípios.

ITAÚ

Itaúsa vende últimas ações que tinha na XP e levanta mais de R$ 1,7 bilhão. Venda envolveu 14,7 milhões de ações, equivalentes a 2,7% do capital da plataforma.

CARRO ELÉTRICO

Prédio com carregador para carro elétrico terá que ter mais água na reserva e extrator de fumaça. Bombeiros preparam norma para elevar segurança, parecer técnico deverá será posto em prática ao longo de 2024.