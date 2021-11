Fundador da XP critica retirada do Touro de Ouro do centro de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A retirada da estátua do Touro de Ouro da B3, que havia sido instalada na rua 15 de Novembro, no centro de São Paulo, foi criticada por Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do conselho de administração da XP.

O Touro de Ouro foi idealizado por Pablo Spyer, sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho. O empresário também é conhecido por apresentar o programa Minuto Touro de Ouro, na Jovem Pan. Essas correlações contribuíram para a CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana), da Secretaria Municipal de Urbanismo, considerasse a estátua uma peça publicitária irregular, que deveria ser removida da via pública.

Benchimol, que participou do evento de inauguração da estátua em 16 de novembro, redigiu um post em suas redes sociais nesta quinta-feira (25) classificando a remoção como "um dos maiores absurdos" que já presenciou.

"O centro de SP precisava de alguma coisa que pudesse atrair as pessoas para reaquecer o comércio local e retomar a economia. Nos poucos dias que o Touro esteve em frente da B3, isso vinha acontecendo. Quantas famílias, estudantes e tantos outros não foram visitá-los. É uma pena!", escreveu Benchimol na publicação.

A remoção ocorreu horas depois de a CPPU concluir que o Touro de Ouro, enquanto publicidade, não tinha autorização para permanecer em exposição. A irregularidade é passível de multa, a ser determinada pela Subprefeitura da Sé, que informou ainda aguardar o processo da CPPU para determinar o valor.

Benchimol diz em seu texto que o touro é mundialmente conhecido como um símbolo de virilidade e prosperidade. "Um ícone da força do mercado de capitais mundial, não à toa conhecemos a expressão bull market -o touro ataca de baixo para cima, demonstrando que no longo prazo as boas companhias sempre se valorizam", afirmou o empresário na publicação.

Ainda segundo o fundador da plataforma de investimentos, "por ignorância", há muita gente que tem uma falsa percepção em relação à Bolsa de Valores, que a enxerga como um ambiente meramente especulativo.

"Se enganam! É um lugar onde as empresa captam recursos, para que possam ampliar seus negócios, gerando emprego, renda para a população, pagamento de impostos para o estado e trazer inovação para a sociedade".

Após a decisão da secretaria, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, informou que levou o Touro para um depósito onde mantém seu acervo e que não há planos imediatos para nova exposição.