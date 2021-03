Frota brasileira é a mais velha dos últimos 25 anos

A idade média dos automóveis conduzidos pelos brasileiros passou de uma década, atingindo 10,2 anos. Significa que a frota em circulação no País retrocedeu 25 anos em tempo de uso. Quanto mais velhos, maior chance de se envolverem em acidentes e de emitir mais poluição se não forem bem cuidados.

O envelhecimento tem a ver com o "pífio" crescimento da frota de automóveis no ano passado por causa da crise sanitária, explica Elias Mufarej. Ele é diretor do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), entidade responsável pelo estudo que é atualizado anualmente.

Segundo ele, se diminui a entrada de modelos novos no mercado, a idade média da frota aumenta. A pandemia do coronavírus levou a uma queda de 28,6% nas vendas de automóveis novos no ano passado. Descontando-se a taxa de mortalidade (carros com perda total ou desmanches), o total de carros em circulação soma 38,1 milhões de unidades, aumento de apenas 0,5% em relação a 2019.

É o menor porcentual de crescimento desde o início dos anos 2000, quando o Sindipeças começou a publicar esse indicador no relatório sobre a frota brasileira. "Carros mais velhos têm maior possibilidade de apresentar defeitos e provocar acidentes, lentidão no trânsito e emitir mais poluentes se não forem feitas as manutenções corretas", confirma Mufarej.

Em 1995, a idade média dos automóveis bateu em 10,3 anos. Desde então, seguiram-se 18 anos de rejuvenescimento, chegando a 8,6 anos em 2013. A trajetória de renovação foi interrompida na crise econômica de 2014 e seguiu até o ano passado, mesmo com a pandemia derrubando as vendas. Fábricas e revendas ficaram fechadas no período mais crítico de contaminações.

O consumidor se retraiu diante do aumento do desemprego e das incertezas para o futuro.

O músico e professor José Ivo Silva, de 60 anos, planejava trocar seu Hyundai HB20 2015 em meados do ano passado por um modelo zero quilômetro. Morador da capital paulista, ele e a esposa - que é microempresária - utilizam o carro com frequência para trabalho e lazer, mas ficaram com receio de usar o dinheiro poupado para o carro novo num momento de incertezas.

"O número de alunos diminuiu, assim como o de clientes da minha esposa, então decidimos deixar a compra para meados deste não", diz Silva. "Mas agora não sabemos se será possível, pois está batendo a insegurança novamente."

Já a consultora de cosméticos Michele Capua, de 43 anos, viu o desejo de ter um BMW se desfazer em razão da alta dos preços. Ela e o marido tinham escolhido o modelo no início do ano passado, mas veio a pandemia e decidiram esperar. "Recentemente, voltamos à loja e o preço está quase o dobro de antes, em razão da alta do dólar, então vamos continuar com o carro atual mesmo", diz.

Sexta maior

Um ano antes da crise de 2014, a participação na frota dos automóveis com até três anos de uso, considerados seminovos, era de 27%, número que caiu para 15% em 2020. A fatia daqueles com mais de dez anos passou de 35% para 44%, enquanto a dos intermediários, com quatro a dez anos, subiu de 38% para 41% do total em circulação.

A frota total, incluindo comerciais leves, caminhões e ônibus, soma 46,2 milhões de veículos, alta de apenas 0,7% em relação a 2019 e também o menor crescimento da série. Ainda assim, é a sexta maior entre todos os países, atrás de EUA, China, Japão, Rússia e Alemanha. A idade média do total de veículos que rodam pelo País é de 10 anos.

Mufarej lembra que o envelhecimento da frota circulante, por outro lado, permite melhor desempenho do mercado de reposição de peças. O estudo tem o objetivo de subsidiar fabricantes de autopeças, pois, sabendo a quantidade e a idade média dos veículos, facilita programar a produção para o ano.