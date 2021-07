Frio impacta preços, mas não há risco para abastecimento, afirma ministério

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A onda de frio impacta a produção de uma série de alimentos e pressiona para cima os preços ao consumidor.

A avaliação é do Ministério da Agricultura, que não vê risco para o abastecimento. A pasta, no entanto, diz que novos eventos climáticos adversos ainda devem ocorrer nos próximos dias.

O ministério está preparando um levantamento para detalhar os efeitos das geadas sobre as lavouras.

Até o momento, os impactos mais graves são observados em plantações de hortaliças e fazendas de café. Também há danos em produções de batata e frutas.

À reportagem o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, afirmou que os produtores rurais atingidos já contam com programas de crédito e refinanciamento de dívidas.

Ele ponderou que o governo aguarda um diagnóstico mais acurado do cenário para decidir sobre a adoção de novas medidas.

"Nós estamos acompanhando e avaliando. Ainda não terminou, indicações meteorológicas apontam que ainda pode ter outra geada", disse.

Monitoramento feito pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) nas centrais de abastecimento nos estados mostra que o efeito econômico do frio intenso já pode ser visto.

"As fortes geadas que ocorreram nas principais regiões produtoras de hortaliças e frutas no país causaram queda na oferta das culturas. Como consequência, houve alta nos preços desses produtos na maioria dos mercados atacadistas", afirmou companhia, vinculada ao Ministério da Agricultura.

De 18 a 24 de julho, houve queda de até 42% na oferta de alface americana, com alta de até 20% nos preços.

No caso da batata, a oferta chegou a cair 40%, a depender da região do país, elevando o preço em até 36%. Também houve alta de até 25% no valor cobrado pela banana.

Farnese afirmou que o caso mais delicado é o do café, que foi fortemente atingido. Como o pé do café é permanente e é usado para produção e colheita em muitas safras, a destruição provocada pelo gelo pode ter efeito negativo por um longo período.

Danos foram registrados em fazendas de Minas, o maior produtor do país, e São Paulo.

"Fui à região com a ministra Tereza Cristina [Agricultura] e, quando se olha, as lavouras estão queimadas. Mas, para saber o nível de dano causado pela geada, ainda é preciso esperar", afirmou o diretor da pasta.

Farnese explicou que, com danos graves, os pés precisam ser arrancados. Para impactos moderados, as plantas são podadas, o que não gera uma interrupção completa, mas reduz a produção.

Para este ano, cerca de 80% do café nacional já foi colhido. Apesar de o impacto negativo estar previsto para a colheita de 2022, o mercado de café embutiu o efeito nas negociações e o preço subiu.

A saca de 60 quilos já bateu R$ 1.000. O valor é o dobro do patamar comercializado há um ano, com alta mais intensa observada nas últimas duas semanas.

Os alimentos mais sensíveis às geadas, com impacto imediato sobre a produção e os preços, são as hortaliças.

"Para determinadas folhosas, a geada é fatal. Alface, por exemplo. A geada acaba com toda a lavoura. Algumas regiões de cinturões verdes em São Paulo tiveram geada e afetou, de fato", disse.