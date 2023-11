'Fortnite' traz mapa de 2018 de volta a partir desta sexta (3); entenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta sexta-feira (3), o mapa de "Fortnite" deve voltar a ser como era em 2018, ano em que o jogo explodiu e se tornou um dos mais populares do mundo.

A Epic Games anunciou em 27 de outubro que a próxima temporada de seu carro-chefe vai envolver uma viagem no tempo de volta ao Capítulo 1, apostando na nostalgia de seus primeiros jogadores.

O jogo online consiste em cem jogadores se enfrentando em um mapa enorme cuja área disponível diminui ao longo da partida. Nesse gênero dos games conhecido como battle royale, o objetivo é ser o último sobrevivente.

"Fortnite" é dividido em capítulos e temporadas, com novas mecânicas, equipamentos e opções de personalização sendo lançados a cada atualização.

Isso significa que um jogador que conheça as melhores estratégias de uma versão pode ser superado na seguinte. Hoje, o jogo está na quarta temporada do Capítulo 4.

Chamada de "Chapter 4: Season OG", a temporada deve servir como um breve experimento para o lançamento do Capítulo 5, quando ocorrem mudanças mais importantes no jogo. A versão deve durar cerca de um mês, segundo a revista Forbes.

Apesar de o mapa ser o do Capítulo 1, o jogo deve funcionar com os recursos e modos que recebeu nos últimos cinco anos.

O lançamento ocorre em meio a uma estagnação no interesse relativo ao jogo. Segundo dados do Google Trends, as pesquisas relativas a "Fortnite" estão em um dos patamares mais baixos desde o pico visto em 2018.

Ao mesmo tempo, segundo dados referentes a setembro da consultoria Newzoo, voltada para o mercado de videogames, o game ainda aparece entre os três mais populares das plataformas PC, PlayStation 5 e Xbox, sugerindo fidelidade dos jogadores já existentes.

A Epic Games também anunciou recentemente que vai implementar em 14 de novembro um sistema de classificação indicativa para experiências desenvolvidas no "Fortnite", como mapas e modos de jogo criados pela comunidade. O jogo contará com novas opções de controle parental para que os responsáveis tenham mais supervisão sobre acesso a conteúdos não indicados para todas as idades.

Em abril, a empresa anunciou a compra do estúdio de games brasileiro Aquiris, com sede em Porto Alegre. A desenvolvedora se transformou em uma subsidiária sob o nome Epic Games Brasil, o primeiro estúdio da gigante dos videogames na América Latina.

A Epic Games fez uma breve referência aos seus planos para "Fortnite" quando seu CEO, Tim Sweeney, anunciou a demissão de 830 pessoas, 16% da folha de pagamento, incluindo profissionais da antiga Aquiris. Questionada pela Folha na ocasião, a empresa não revelou o número de funcionários demitidos no Brasil.

A Epic disse que seu trabalho na próxima temporada e no próximo capítulo de "Fortnite" continuava sendo uma prioridade para a empresa, sugerindo que havia mais uma temporada por vir antes do Capítulo 5 ser lançado.

Segundo o site Eurogamer, a Epic também está desenvolvendo três outros grandes projetos em "Fortnite", cujos codinomes são Del Mar, Sparks e Juno. Os planos podem estar relacionados a um modo de corrida, uma colaboração com a Lego e uma experiência musical.