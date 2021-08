Ford confirma que irá encerrar a produção do jipe Troller em setembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ford vai seguir o cronograma desenhado em janeiro e encerrar a produção do jipe Troller no Ceará. A montagem dos carros será finalizada em setembro, enquanto a fabricação de peças será estendida até o fim de novembro.

A montadora americana negocia a venda da fábrica localizada na cidade de Horizonte, bem como do ferramental. Contudo, não pretende se desfazer dos direitos sobre a marca.

A Ford deve seguir o mesmo caminho adotado com as linhas de caminhões e de carros de passeio que deixaram de ser produzidos no Brasil. A venda se resume aos espaços físicos, não dando ao comprador o direito de produzir o carro.

A montadora ainda não definiu se irá retomar a produção de modelos Troller em algum outro país.

A geração atual do modelo compartilha peças com a picape Ranger, que é montada na Argentina. Com a proximidade do fim da produção, aumentam as especulações sobre compra das instalações cearenses. Contudo, segundo a Ford, ainda não há uma definição sobre o negócio.

A unidade de Horizonte emprega 470 funcionários.