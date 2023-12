Ford conclui transferência de fábrica de Camaçari para o governo da Bahia

"A Ford enaltece a parceria com o Estado nesse processo, que foi conduzido com o objetivo de viabilizar o crescimento econômico e social para a comunidade baiana", diz a nota encaminhada pela montadora americana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ford divulgou nesta terça-feira (5) que concluiu o processo de reversão de propriedade da fábrica de Camaçari (BA). Com a assinatura do contrato, o espaço pertence totalmente ao governo da Bahia, que vai repassá-lo para a montadora chinesa BYD.

