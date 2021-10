Fome e alta de preços fazem famílias buscarem doações de alimentos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dona de casa Elizete vai fazer salada de frutas para os três filhos, enquanto Carmen conta com as verduras e legumes para reforçar a alimentação do marido e dos dois filhos.

Na tarde desta quinta (21), famílias se reuniram para buscar frutas, legumes e verduras doados na feira que ocorre geralmente todas as quintas-feiras na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). A empresa estima que mais de 2.000 toneladas de alimentos tenham sido doadas entre janeiro e setembro.

A maior parte das pessoas que buscam a feira de doações do BCA (Banco Ceagesp de Alimentos) é de mulheres, chefes de domicílio, que tentam garantir uma alimentação de mais qualidade para a família, explica Karina Campano, responsável pela área de sustentabilidade da companhia.

"A ação social começou no passado e reúne cerca de 700 famílias por semana, de um total de 5.000 cadastrados", conta Campano.

A busca das famílias por alimentos, muitas vezes revirando em caminhões de lixo ou contando com doações, tornou-se rotina nas grandes cidades do país.

Ao longo de 2021, mesmo com a redução no número de mortes por Covid-19 e o avanço da vacinação, o brasileiro tem convivido com a disparada dos preços, que afeta, sobretudo, as famílias de menor renda.

Em setembro, por exemplo, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor - Amplo) atingiu, em 12 meses, a marca de 10,25%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

As famílias sentem essa alta de preços no cotidiano, já que o índice segue registrando altas expressivas na alimentação no domicílio. É o caso das frutas (5,39%), do café moído (5,50%), do frango inteiro (4,50%) e do frango em pedaços (4,42%).

No primeiro semestre deste ano, as doações dos permissionários no Banco Ceagesp aumentaram 145% em volume, na comparação com o mesmo período de 2020, segundo a companhia. Além do que é repassado diretamente às famílias, a comida também é doada para entidades, entre creches e asilos.

Em setembro, foram 127 toneladas distribuídas pelo banco de alimentos --um aumento de 74% em relação ao mesmo mês do ano passado, considerando ações na capital e no interior paulista.