Floristas sugerem flor mais barata e deixam de trabalhar em Dia das Mães inflacionado

Segundo ela, que administra um perfil de rede social que divulgou manifestações dos dois lados do debate, o aumento de algumas variedades ultrapassa 400%, e a situação é mais crítica nas regiões Norte e Nordeste, que ainda enfrentam o custo do frete.

"Tem uma frente de floristas que optou por não trabalhar no Dia das Mães. Decidiram não fazer produtos nem vendas, porque eles entenderam que daqui a duas semanas, as flores devem baixar. Teve florista que sugeriu vouchers. O outro falou que a gente pode dar presente para as mães o ano inteiro, então pode esperar para presentear daqui a alguns dias. Foi um movimento de protesto", diz a florista Raquel Franzini.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a disparada no custo das flores nos últimos dias, a onda de reclamações de floristas na internet resultou em um movimento em busca de sugestões para driblar o Dia das Mães inflacionado.

